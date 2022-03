Castrilli tras el despido de tres árbitros chilenos: “Estaba la necesidad de bajar la edad. Es necesario nutrir de sangre nueva, sangre joven”

El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Javier Castrilli, tomó la drástica decisión de dar de baja a tres jueces nacionales argumentando un cambio generacional.

La salida de Patricio Blanca, Omar Oporto y Raúl Orellana, generó un remezón en el fútbol chileno, aunque el propio Castrilli develó por qué tomó la decisión en conversación con Los Tenores de ADN.

“Son decisiones dolorosas que uno tiene que tomar, pensando en el cambio que necesita el arbitraje chileno. Uno se fija en la proyección personal, individual. Esa trayectoria futura y lo singular que tiene cada árbitro y desde el inicio de la gestión nosotros hicimos evaluaciones. Yo había dicho que estaba la necesidad de bajar la edad“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “Analizamos no solamente la primera división, sino que también el ascenso, porque tenemos que cambiar el arbitraje, nutrirla de sangres nuevas, sangre joven, gente con proyección internacional que necesitaba el arbitraje chileno en el contexto de la FIFA y la Conmebol. Nosotros vamos a seguir dándole oportunidades a los árbitros que tienes proyecciones”.

“A aquellos árbitros que a través del tiempo han demostrado que no tienen esa proyección, que no alcanzan por su rendimiento a cumplir esas mínimas necesidades, que no pueden cumplir la prueba física o que cometen errores garrafales y que ya tienen una edad que nosotros no podemos trabajar, tenemos que generar esas vacantes para que venga la sangre joven, aunque sean dolorosas y generen resistencias, porque eso uno lo sabe“, agregó el exjuez argentino.

¿Por qué salió el mismo día Patricio Blanca denunciando problemas sindicales?

“No tengo la mayor idea de lo que ocurre en cuestiones sindicales y nunca lo voy a hacer. Yo siempre tomé a los árbitros como trabajadores y también exigí respeto para que nos e metieran en cuestiones técnicas. Yo busco el beneficio para el público chileno y para aquello, uno toma decisiones que son dolorosas, porque para nosotros lo es”.

“Yo a los tres les ofrecí hoy continuar como asesores para descubrir a los árbitros jóvenes con proyección, pero obviamente los tres lo han rechazado y yo les di el aviso que no van a ser considerados en el futuro”.

¿Después de su llegada el arbitraje chileno ha mejorado?

“Eso lo tienen que decir ustedes, lo tienen que decir los presidentes de los clubes. Sería muy soberbio y pedante, presuntuoso como el gran generador de un cambio. Yo vine a trabajar y a cambiar el arbitraje y yo vine a eso. Nosotros hemos terminado las cuatro últimas fechas de los torneos pasados sin hablar de los árbitros. Cuando yo asumí en septiembre el año pasado, en tres o cuatro partidos habían escándalos descomunales. Ya no tenemos más esos tumultos en todos los partidos, esa ingobernabilidad de juego violento”.

“Observo un cambio en las últimas fechas, con el esfuerzo de hombre y mujeres en el arbitraje, están disminuyendo la cantidad de faltas, los tumultos, las simulaciones, esa multiplicidad de irregularidades que nosotros descubrimos con nuestras observaciones”.