Buffon disparó con todo: admitió que con Cristiano Ronaldo la Juventus “perdió el ADN de ser un equipo”

Gianluigi Buffon, arquero de 43 años que actualmente juega en el Parma, repasó los últimos años de la Juventus, club de sus amores, y en ese periodo analizó de manera tajante el aporte de Cristiano Ronaldo en su paso por la “Vecchia Signora”.

“CR7” arribó a Turín desde Real Madrid para la temporada 2018-2019 con el objetivo de ganarlo todo junto al cuadro “Bianconeri”, sin embargo, la Champions League fue un anhelo que nunca llegó para los italianos, pese a tener al astro portugués en sus filas.

“La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Champions League el primer año que llegó Cristiano, que fue el que estuve en el Paris Saint-Germain, y no pude entender qué sucedió”, señaló el portero en entrevista con TUDN. En aquella edición de la Liga de Campeones, la “Juve” quedó eliminada en cuartos de final ante Ajax.

Luego, Buffon disparó con todo en contra de Cristiano Ronaldo. “Cuando regresé, trabajé con Cristiano durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo. Llegamos a la final de la Champions en 2017 porque éramos un equipo lleno de experiencia, pero sobre todo éramos un todo. Perdimos eso con Ronaldo”, aseguró.

Además, “Gigi” se refirió a su futuro y afirmó que “si me preguntas por lo que haré mañana, la verdad no sé si seré dirigente o técnico. Conociéndome creo que lo que quiero es mejorar.

“El hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. A lo mejor si hubiese ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir”, sentenció.