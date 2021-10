Cristiano Ronaldo mandó fuerte mensaje al plantel del Manchester United: “Nuestros fans merecen algo mejor que esto”

Cristiano Ronaldo y todo el plantel del Manchester United vivieron una pesadilla este domingo en su propio estadio, Old Trafford, al caer en una humillante goleada por 5-0 ante Liverpool en uno de los clásicos más importantes de la Premier League.

Tras el partido, el astro portugués no se guardó nada y publicó un potente mensaje en sus redes sociales, afirmando que los responsables de la dura derrota son ellos mismos, los jugadores.

“A veces el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto depende de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar”, señaló “CR7”.

Además, el delantero golpeó la mesa para que el plantel de los “Diablos Rojos” se esfuerce más por los hinchas. “Nuestros fans fueron, una vez más, increíbles en su constante apoyo. Ellos merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros entregarlo ¡El momento es ahora!”, concluyó el exReal Madrid.

Con la derrota ante Liverpool, el equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer perdió terreno en la tabla de posiciones, ubicándose en el séptimo puesto con 14 unidades, a ocho puntos del puntero, Chelsea.

En la próxima fecha de la Premier League, Manchester United de Cristiano Ronaldo tendrá otro duro choque, frente a Tottenham en calidad de visita, partido pactado para el sábado 30 de octubre a as 13:30 horas de Chile.