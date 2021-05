“Todo comienzo también tiene un final”: Gianluigi Buffon dejará la Juventus a fin de temporada

El histórico portero de la Juventus, Gianluigi Buffon, anunció que no renovará con la “Vecchia Signora”, por lo que dejará el club a final de temporada.

“Gigi” aseguró que cierra un ciclo en el cuadro italiano, y no le cerró la puerta a un posible retiro. “Mi futuro está claro: este año se cerrará de manera definitiva esta hermosa y larguísima experiencia con la Juve“, señaló.

“Me retiraré si no encuentro una situación que me dé nuevos estímulos por jugar, o por vivir una nueva experiencia de vida”, afirmó el guardameta.

Finalmente, Buffon indicó que lo dio todo por el club y que ya es hora de partir. “Creo que le he dado todo a la Juventus, y he recibido todo. Más que esto no se puede hacer. Llegamos al final de un ciclo y es justo que yo siga mi camino“, sentenció.

Con la “Juve”, Gianluigi Buffon conquistó 21 títulos: 10 Scudetto, 4 Copas Italia, 6 Supercopas y campeonato de Serie B. Además, alcanzó el récord de ser el jugador con más presencias en la Serie A (683).