UDI pide a Kast gestionar la extradición de Galvarino Apablaza en su reunión con Milei

Durante este martes, la Unión Demócrata Independiente pidió al presidente electo, José Antonio Kast, interceder por la extradición de Galvarino Apablaza, exfrentista implicado en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, en su viaje a Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei.

“Quisiéramos solicitar que pueda ejercer sus buenos oficios para avanzar de manera decidida en la extradición del Sr. Galvarino Apablaza, uno de los autores intelectuales del homicidio cometido en democracia contra el senador Jaime Guzmán y quien desde hace más de veinte años ha permanecido en dicho país sin enfrentar la justicia chilena”, señaló el partido.

En la declaración, la UDI afirmó que “el crimen de uno de los fundadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) marcó profundamente a nuestro país, no sólo por su brutalidad y cobardía, sino que también por constituir un grave atentado a la democracia, el Estado de derecho y la convivencia cívica”.

El partido indicó que “diversas administraciones gubernamentales de Argentina se han opuesto a la extradición de uno de los asesinos del senador Guzmán, a pesar de que la Corte Suprema autorizó el proceso el año 2010, lo que se vio truncado por la condición de refugiado político que le otorgó la ex Presidenta Cristina Fernández, la que luego fue revocada en el año 2017”.

Los detalles

“En noviembre de 2023, también como bancada, enviamos formalmente una carta al Presidente Javier Milei —en ese momento en su calidad de mandatario electo—, solicitando que durante su gestión pudiera realizar todas las gestiones necesarias para que un terrorista, como el Sr. Apablaza, cumpliera su condena en nuestro país, tal como corresponde”.

Añadieron que, pese a que en abril de 2024 “la entonces ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, manifestó la disposición del gobierno para acelerar el proceso”, la extradición no ha avanzado.

Por lo mismo, la UDI sostuvo que, ante la reunión entre Kast y Milei, “existe una oportunidad relevante para que la extradición del Sr. Apablaza sea uno de los temas a conversar, entendiendo que la prolongada falta de justicia ha significado una herida abierta tanto para sus familiares y cercanos, como para una parte importante de la sociedad chilena, que sigue esperando que los autores de este crimen asuman su responsabilidad penal”.