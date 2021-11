La furia de Cristiano Ronaldo en Juventus: insultó a todo el plantel y tuvo fuerte discusión con Cuadrado

La actitud competitiva y exigente de Cristiano Ronaldo como jugador quedó totalmente en evidencia en el documental Juventus, All or Nothing, de Amazon Prime que muestra la campaña del cuadro “Bianconeri” en la temporada 2020-2021, con el astro portugués como gran figura y centro de atención.

Y en uno de los capítulos de la serie se reveló toda la furia de “CR7” jugando Champions League con la “Vecchia Signora” frente al Porto, en el duelo de vuelta por octavos de final.

Durante el partido de ida en Portugal, el conjunto italiano cayó por 2-1, por lo que debía ganar sí o sí en Italia. Sin embargo, en la revancha, el equipo dirigido por Andrea Pirlo en ese momento terminó el primer tiempo abajo por 1-0, provocando la rabia de Cristiano Ronaldo contra sus compañeros en los camarines.

“Hay que intentarlo más. Que mierda. No jugamos a nada. A nada. Jugamos como una mierda”, fueron los gritos e insultos que lanzó el delantero luso hacia el plantel en los vestuarios.

Ante la ira del portugués, apareció uno de los referentes del cuadro “Bianconeri”, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, para calmar al atacante y pedirle que muestre otra actitud ante el plantel.

“Tranquilo. Tienes que ser un ejemplo para todos. Tenemos que estar tranquilos”, le señaló el volante cafetalero cara a cara al exReal Madrid.

No obstante, la discusión entre los jugadores de Juventus subió de tono y Cristiano Ronaldo volvió a estallar. “No estamos jugando a nada. Hay que decir la verdad. Yo también me incluyo. Es un partido de Champions. Hay que tener personalidad”, indicó “CR7”.

Todo acabó cuando reaccionó el entrenador de “Vecchia Signora”, Andrea Pirlo, quien pidió terminar con los gritos. “Basta, vamos. Basta, Cri. Basta, Juan”, añadió el exfutobolista.

Finalmente, el partido de revancha en Italia culminó con victoria 3-2 para el elenco de Turín, pero por el marcador global fue Porto el equipo que avanzó a los cuartos de final de la Champions League, dejando eliminado al gigante italiano en una paupérrima campaña.