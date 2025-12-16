;

La foto que le costó la corona: Miss Finlandia pierde todos sus títulos tras polémica publicación en Instagram

La imagen derivó en su destitución a solo tres meses de haber sido coronada.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

Una fotografía publicada en Instagram fue suficiente para que Sarah Dzafce, de 22 años, perdiera todos sus títulos como Miss Universe Finlandia, apenas tres meses después de haber sido coronada como representante del país europeo.

La decisión fue anunciada el jueves 11 de diciembre en una conferencia de prensa realizada en Helsinki por la organización Miss Suomi, tras una ola de críticas que calificaron la imagen como racista y ofensiva.

La controversia se originó a fines de noviembre, cuando Dzafce compartió una fotografía en la que aparecía estirando los ojos hacia los lados para simular rasgos asiáticos.

La imagen fue acompañada por la frase en finlandés “Kiinalainen kaa yömäs”, que traducida al español significa “comiendo con un chino”. La publicación se viralizó rápidamente y fue duramente cuestionada en redes sociales, especialmente por integrantes de la comunidad asiática, quienes la consideraron discriminatoria.

Captura

Ante el impacto de la imagen, la organización resolvió retirarle el título de Miss Universe Finlandia y traspasar la corona a la primera finalista, Tara Lehtonen, quien fue proclamada oficialmente como la nueva representante del país durante la misma actividad.

En la conferencia, Dzafce ofreció disculpas públicas. “Quiero comenzar ofreciendo mis más sinceras disculpas a todos los que he lastimado, especialmente a la comunidad asiática”, señaló, agregando que la decisión se tomó de manera conjunta con la organización. “Espero que esta acción demuestre la seriedad con la que nos tomamos la situación. El racismo nunca es aceptable”, afirmó.

Posteriormente, la exMiss Finlandia profundizó sus disculpas a través de Instagram, donde reconoció la gravedad de sus actos. “El título de Miss Finlandia no es solo una corona, sino una responsabilidad por cómo actúo y cómo mis acciones afectan a otros”, escribió. “Asumo la responsabilidad y aprenderé de esto”, concluyó.

