Joaquín Larrivey no descartó seguir su carrera en Colo Colo o Universidad Católica

Joaquín Larrivey está en Argentina de vacaciones, esperando saber dónde jugará esta temporada luego de que Universidad de Chile no le renovara el contrato.

El delantero de 37 años llegó a la “U” a comienzos de 202o y en los 73 partidos que jugó por ese equipo marcó 43 goles, una campaña que no convenció a Azul Azul para retenerelo.

Y desde el otro lado de la Cordillera de Los Andes, Joaquín Larrivey conversó con TNT Sports y dejó abiertas un par de chances que de seguro no gustarán a los hinchas de Universidad de Chile, pues cuando le preguntaron si podría ir a Colo Colo o Universidad Católica, no lo desechó.

“Con mi familia iremos evaluando lo que vaya apareciendo, para ver qué es lo mejor. La prioridad hasta el lunes (20 de diciembre) fue Universidad de Chile”.

“A priori nos gustaría seguir viviendo en Santiago, no movernos demasiado, pues estamos muy cómodos, sobre todo los niños. Esa va a ser nuestra idea”, complementó.

Joaquín Larrivey y su versión de lo que pasó con la “U”

En lo específico, Joaquín Larrivey se refirió a a UC, dado que es yerno del retirado futbolista argentino Gerardo Reinoso, exjugador cruzado.

“Él me dice desde hace mucho tiempo que tengo que ir a jugar a Universidad Católica. Es un deseo suyo. Pero todavía no puedo hablar de algún equipo”.

Además, Joaquín Larrivey contó su versión del quiebre con Universidad de Chile, luego de que el presidente de Azul Azul, Michael Clark, le aseguró que seguiría en el CDA.

“Tras una reunión con varios con el presidente en el que estuvimos Fernando De Paul, Osvaldo González, Gonzalo Espinoza, Ramón Arias y yo, Michael Clark nos dice a “Cachila” y a mí que íbamos a seguir el año que viene y que estuviéramos tranquilos”.

Joaquín Larrivey añadió que “todo eso fue avalado por el director deportivo (el ecuatoriano Luis Roggiero), quien me planteó que me iba a rodear de buenos jugadores en 2022 (campaña que estará a cargo del entrenador colombiano Santiago Escobar)”.

“Me dijo (Luis Roggiero) un montón de cosas que lógicamente no se cumplieron. Por eso nada me inventé, me lo fueron diciendo ellos”, cerró Joaquín Larrivey.