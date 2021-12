Johnny Herrera cuestionó a Luis Roggiero: “No entendió lo que Larrivey realmente aportaba”

El exportero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, criticó duramente la determinación del club de no contar con Joaquín Larrivey y apuntó directamente al gerente deportivo del club, Luis Roggiero.

En el espacio que tiene de debate en TNT Sports, el ídolo de los azules se mostró incrédulo ante lo planteado por el directivo ecuatoriano a la hora de evaluar el rendimiento del argentino.

“Me cuesta creer lo de Larrivey, porque también se reveló un informe que Luis Roggiero hace y dice que su aporte fue escaso. Lamentablemente cuando pedíamos que el tipo llegara lo antes posible, cuando todos sabíamos que ya estaba contratado y él no aparecía en el país, por lo menos pedíamos que él estuviera viendo los partidos”, aseguró Johnny Herrera.

“Claramente no vio los partidos, después llegó y no entendió lo que él realmente aportaba, la cantidad de goles que hizo, que marcó 20 goles en un año. Entonces, si no te calza en la cabeza eso, ¿quién aporta entonces?“, cuestionó el exarquero.

Las dudas de Johnny Herrera sobre Luis Roggiero

A la luz de los números durante sus dos temporadas en la U, con 43 goles en 74 partidos que lo convirtieron en el séptimo máximo goleador de Universidad de Chile en el siglo XXI, insistió en sus dudas respecto al criterio que marcó la salida del goleador.

“Yo en los últimos diez años que estuve en el club, desde Gustavo Canales que no veía un goleador de esta estirpe. Si con ese ojo dice que es ojo, yo no sé. No sé qué esperar para adelante”, zanjó.

También aprovechó la instancia para valorar a otro que tiene una conversación pendiente con Luis Roggiero, el portero Cristóbal Campos, quien todavía no renueva su contrato con Universidad de Chile

“He hablado harto con él. Lo único que le dije es que terminó siendo el arquero titular de la U, el que no se “cagó” en ningún partido cuando le tocó defender y el que jugó los partidos más difíciles en la historia del club y respondió“, sostuvo quien es cercano al joven portero.