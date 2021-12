UEFA anticipó un oscuro panorama por el Mundial cada dos años: “El impacto es perjudicial para el fútbol”

Este viernes, la UEFA presentó un estudio que pone sobre la mesa todos los efectos negativos que traería el realizar un Mundial de Fútbol cada dos años, proyecto que la FIFA quiere llevar a cabo a partir del 2026.

El informe independiente hecho por la consultora Oliver & Ohlbaum a pedido de la UEFA, detalló las graves consecuencias de esta iniciativa, la cual provocaría un “impacto deportivo y económico perjudicial para el fútbol y los aficionados”.

“El objetivo anunciado de suavizar la carga del calendario para los jugadores está en desacuerdo con la duplicación de torneos finales, que verían cada temporada terminar con una Copa del Mundo o un campeonato de confederación”, señaló el estudio.

“Los torneos de tal intensidad no pueden repetirse todos los años sin aumentar el agotamiento mental y físico de los jugadores, que en realidad se encontrarían jugando incluso más de un torneo por temporada, si todos los partidos de clasificación se organizaran en uno o dos bloques largos”, indicaron desde la consultora Oliver & Ohlbaum.

En cuanto a las selecciones nacionales, el informe afirmó que “los equipos que no lleguen a los torneos finales en el esquema propuesto no solo jugarán menos partidos en total, sino que perderán el contacto regular con su base de fanáticos debido a los largos períodos de inactividad”.

Sobre el ámbito económico, el estudio advirtió que “sumando las pérdidas de los ingresos centralizados (derechos de prensa de los Clasificatorios Europeos masculinos y la Nations League) y de fuentes individuales como la venta de entradas y los patrocinios, los ingresos de las asociaciones nacionales europeas pueden caer entre 2.500 y 3.000 millones de euros durante un ciclo de cuatro años”.

“Haciéndose eco de las claras objeciones expresadas por las partes interesadas europeas en varias ocasiones y de la firme y motivada oposición anunciada por las organizaciones de aficionados, la UEFA cree que los cambios radicales deben proponerse solo si dan como resultado beneficios claros e incuestionables para el juego y sus actores”, concluyeron desde el ente rector del fútbol europeo.

