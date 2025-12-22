;

Trama bielorrusa: Senado vota este lunes acusación constitucional contra ministro Diego Simpertigue

El juez de la Corte Suprema está siendo investigado por un viaje que realizó junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos imputados en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

Ruth Cárcamo

Diego Simpertigue

Diego Simpertigue / Victor Salazar

Este lunes en el Senado se realizará la sesión para discutir la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

El juez está siendo indagado por un viaje que hizo con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos en prisión preventiva, pocos días después de que el máximo tribunal fallara a favor del consorcio Belaz Movitec en un litigio con Codelco.

En la sesión, entre las 10:00 y 14:00 horas, el Senado escuchará a los diputados acusadores y a la defensa del magistrado. Luego, desde las 15:00 horas, los senadores fundamentarán su voto respecto de los tres capítulos que contiene el libelo.

Si se aprueba la acusación constitucional, Diego Simpertigue no solo dejará el Poder Judicial, sino que además quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.

