Patricia Maldonado confirma dura pérdida que la enluta previo a Navidad: “Hasta pronto...”

“Mis respetos y condolencias en este triste momento”, le escribió una seguidora al enterarse de la noticia.

Javier Méndez

Patricia Maldonado confirma dura pérdida que la enluta previo a Navidad: "Hasta pronto..."

Este fin de semana Patricia Maldonado confirmó que está pasando un delicado momento personal.

“La dueña del espectáculo” y rostro de TV+ sufrió la perdida de una amiga muy cercana, justo en la previa a la Navidad.

Así lo informó en una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. “Amiga querida, no nos dimos cuenta como pasaron los años por nuestras vidas”, partió, sin revelar la identidad.

“Fueron 70 años de ser amigas y conocernos, de pasar tantas alegrías y también penas juntas. Solo quiero, por el cariño que te tengo, que descanses en paz”, añadió @lamaldito.

Según relató, su amiga fue una hija, hermana, tía y madre ejemplar. “Hasta pronto mi vieja querida”, cerró la cantante.

Los seguidores comprendieron su pena y le entregaron diversos mensajes de apoyo en los comentarios. “Mis respetos y condolencias en este triste momento”, fue uno de los mensajes.

