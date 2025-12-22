;

Luto en Everton y en el fútbol chileno: muere Jorge Cortés, histórico arquero de los “ruleteros”

El otrora guardameta pasó por el elenco de Viña del Mar, Colo Colo y Palestino.

Daniel Ramírez

Este lunes 22 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Jorge Cortés, histórico arquero de Everton, a sus 60 años.

El exportero nacional se encontraba internado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, tras sufrir una afección cardiaca.

Ya el pasado viernes su situación médica se había agravado y, pese a los intentos por mantenerlo con vida, falleció durante la madrugada de este lunes, tal como explicó su hijo en redes sociales.

“El deteriorio progresivo de sus funciones vitales lo llevó a dejar de responder. Confío en que todo llegó a su tiempo y que se hizo lo imposible para mantenerlo con vida”, expresó, junto con agradecer al equipo del hospital Gustavo Fricke, donde su padre permaneció internado.

Formando en las inferiores de Everton, Jorge Cortés defendió la camiseta del cuadro “ruletero” entre 1985 y 1991.

En 1992 fue fichado por Colo Colo, que en ese tiempo era dirigido por Mirko Jozić. Los albos venían de ganar la Copa Libertadores 1991.

Además, el guardameta pasó por Palestino en 1993, y luego regresó al conjunto viñamarino, donde terminó su carrera profesional.

