Ben Brereton fue la gran figura del Blackburn Rovers en victoria de visita sobre el Derby County

Ben Brereton ratificó este sábado 30 de octubre que es una pieza vital del Blackburn Rovers, equipo de la Championship, la segunda división inglesa.

Es que el delantero chileno-británico se lució en la visita de su elenco al Derby County al estadio Pride Park.

El Derby County es entrenado por el exseleccionado inglés y exestrella del Manchester United, Wayne Rooney.

Ben Brereton fue el autor de los dos goles con los que el Blackburn Rovers se impuso por 2-1 como forastero por la 15a fecha del certamen.

Cabe citar que la Championship es uno de los torneos mas peleados del mundo, y que en el que actúan 22 clubes.

El integrante de la selección chilena que dirige el uruguayo Martín Lasarte marcó a los 8 y 20 minutos para liquidar temprano el duelo en favor de sus colors.

El descuento de los locales en el partido que empezó a las 11 horas de Chile fue casi al final del cotejo, a los 89 minutos, a través de Curtis Davies.

Ben Brereton, delantero de 22 años, le dio al Blackburn Rovers este fin de semana los tres puntos, que dejaron por ahora al elenco que es local en el estadio Ewood Park con 23 unidades.

El Blackburn Rovers, cuyo DT es Tony Mowbray suma en la presente temporada seis victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Y en la fecha que viene recibirá al Fulham desde las 16:45 horas de Chile del miércoles 3 de noviembre.

Ben Brereton, quien jugó los 90 minutos y fue elegido el mejor jugador del torneo de septiembre, llegó a doce goles por su equipo en la actual temporada.

Lo de esta jornada para el hombre del Blackburn Rovers asoma como un gran apronte para lo que viene en la Selección, con la doble fecha de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Es que el delantero ya es una más que buena alternativa para la Roja, que el jueves 11 de noviembre visitará a Paraguay y cinco días desspúes recibirá a Ecuador.

Halloween horrors for derby as #rovers have 2! Big Ben again! pic.twitter.com/qQ3siWpbB7

— Blackburn Roverseas (@roverseas) October 30, 2021