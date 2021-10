Ben Brereton está intratable y ya marcó dos goles en visita del Blackburn Rovers al Derby County

Ben Brereton continúa destacándose en la exigente segunda división inglesa, el torneo de la Champioship en el que partician 22 equipos.

El atacante chileno-británico de 22 años fue la gran figura en el primer tiempo del partido como visita de este sábado 30 de octubre de su equipo, el Blackburn Rovers, ante el Derby County.

El seleccionado chileno Ben Brereton anotó dos goles en el lapso inicial, a los 8 y 20 minutos, para mandar al descanso a su elenco en ventaja por 2-0.

NOTICIA EN DESARROLLO…

Halloween horrors for derby as #rovers have 2! Big Ben again! pic.twitter.com/qQ3siWpbB7

— Blackburn Roverseas (@roverseas) October 30, 2021