“La pasó muy mal”: Revelan los terribles días que vivió Ben Brereton en su llegada a La Roja

Ben Brereton se ha convertido en el nuevo ídolo de La Roja. El jugador, de padre inglés y madre chilena, se ha ganado a la hinchada, a punta de compromiso y el inolvidable gol contra Paraguay.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en su decisión de jugar por la Selección Chilena. Y, los primeros días, habría vivido todo un infierno.

Así al menos lo reveló el periodista Daniel Arrieta en el programa Todos somos técnicos, donde contó cómo las complejas jornadas de Big Ben en Juan Pinto Durán.

Unas dificultades que podrían haberlo hecho tirar la toalla, como pasó con Robbie Robinson, quien pasó por el mismo proceso y decidió dejar de una al equipo nacional.

El aguante de Ben Brereton

Así, Arrieta confirmó que el delantero no estuvo muy cómodo durante la primera convocatoria de junio, cuando Chile jugó ante Argentina y Bolivia.

“Me dijeron que con Ben Brereton pasó lo mismo (que Robinson), los primeros tres días cuando él vino a la fecha de junio donde no juega y se queda para la Copa América, la pasó muy mal por la barrera idiomática, porque no entendía, porque se estaba enfrentando a un país nuevo y me comentaron cosas que nadie supo”, lanzó de entrada el reportero.

Y agregó que “ese día y 3 días consecutivos él tuvo que salir de la concentración, lo llevaron a comer con la gente que habla inglés y lo sacaron un poco de la burbuja de la concentración para que se despejara un poco”.

Pese a esto, Ben quiso quedarse igual. Y eran tantas sus ganas de jugar por la Selección Chilena que aguantó con todo.

“De repente, cayó bien en el grupo, empezó a tener más comunicación, a hacer goles en las prácticas y eso hizo que el futbolista estuviera más tranquilo en la Selección”, concluyó Arrieta.

De esta forma, Ben Brereton dejó claro que nada lo frenaría en su paso por La Roja. Y así, el delantero no sólo ha superado la barrera del idioma, contando con un tutor para aprender bien español, sino que se ha integrado como uno más de los jugadores, ganándose el cariño absoluto de la Marea Roja.