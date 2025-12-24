En la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de diciembre, nuestros panelistas comentaron la despedida oficial de Gustavo Álvarez de la Universidad de Chile y el inminente arribo de Francisco Meneghini para reemplazarlo.

Pamela Juanita Cordero, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Víctor Cruces analizaron el calendario que tendrá el fútbol chileno en 2026 y escucharon a Juan Tagle tras la aprobación del Cuaderno de Cargos realizado entre la ANFP y TNT Sports.

Además, conversaron con Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción y supieron de los deseos de Jorge “Coke” Contreras para el 2026 de la Universidad Católica.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también vivieron una nueva versión del once de Manolo, cuya temática fue la Navidad.