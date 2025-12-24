;

VIDEO. Los Tenores analizaron las fechas del fútbol chileno para 2026 y conversaron con el presidente de Deportes Concepción

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron las palabras de Gustavo Álvarez tras confirmarse su salida de la U y el inminente arribo de “Paqui” Meneghini a los azules.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de diciembre, nuestros panelistas comentaron la despedida oficial de Gustavo Álvarez de la Universidad de Chile y el inminente arribo de Francisco Meneghini para reemplazarlo.

Pamela Juanita Cordero, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Víctor Cruces analizaron el calendario que tendrá el fútbol chileno en 2026 y escucharon a Juan Tagle tras la aprobación del Cuaderno de Cargos realizado entre la ANFP y TNT Sports.

Además, conversaron con Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción y supieron de los deseos de Jorge “Coke” Contreras para el 2026 de la Universidad Católica.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también vivieron una nueva versión del once de Manolo, cuya temática fue la Navidad.

