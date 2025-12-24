VIDEO. Los Tenores analizaron las fechas del fútbol chileno para 2026 y conversaron con el presidente de Deportes Concepción
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron las palabras de Gustavo Álvarez tras confirmarse su salida de la U y el inminente arribo de “Paqui” Meneghini a los azules.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de diciembre, nuestros panelistas comentaron la despedida oficial de Gustavo Álvarez de la Universidad de Chile y el inminente arribo de Francisco Meneghini para reemplazarlo.
Pamela Juanita Cordero, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Víctor Cruces analizaron el calendario que tendrá el fútbol chileno en 2026 y escucharon a Juan Tagle tras la aprobación del Cuaderno de Cargos realizado entre la ANFP y TNT Sports.
Además, conversaron con Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción y supieron de los deseos de Jorge “Coke” Contreras para el 2026 de la Universidad Católica.
Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también vivieron una nueva versión del once de Manolo, cuya temática fue la Navidad.
