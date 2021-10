Pablo Milad sobre la continuidad de Martín Lasarte: “Uno tiene que apoyar al técnico hasta el final”

En conversación con ADN, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, comentó con alegría la victoria de Chile sobre Paraguay en el segundo partido de la triple fecha de las Clasificatorias Sudamericanas a Qatar 2022: entre otros temas, también se refirió sobre la continuidad de Martín Lasarte al mando de La Roja.

El timonel del ente rector expresó estar “contento por la entrega del equipo, se revivió el equipo con este triunfo, habíamos tenido partidos muy malos y partidos que no habían sido beneficiosos desde el punto de vista de ganar. Habíamos jugado bien algunos partidos, otros no tanto. Pero creo que el partido fue redondo para nosotros y un justo triunfador fue Chile y así me lo dijo el presidente de la Federación de Paraguay“.

Milad también señaló que este triunfo vital “es una motivación, no vale nada este triunfo si no ganamos el jueves (frente a Venezuela). Para seguir con la ilusión, con la motivación de estos jóvenes, de esta mixtura que hay de jóvenes y consagrados a nivel de la historia del fútbol chileno y seguir apoyando como dirigente en todas las variables, minimizar esas variables para que no haya ninguna gestión que pueda perjudicar el rendimiento de ellos”.

Respecto de la posibilidad de que Chile hubiera quedado eliminado de Qatar 2022, sostuvo que “siempre como presidente de la federación tengo más ilusión y por eso vamos a seguir trabajando en la misma forma“.

También habló de las ventajas de jugar en San Carlos de Apoquindo, la casa de la Universidad Católica. “Vinimos a este estadio porque los jugadores pidieron que en este estadio jugaban mejor, que la cancha estaba mejor. Sacrificamos parte económica nosotros de más de 20 mil personas para venir acá y dio el resultado que queríamos. Con animaciones, con barra, con música, con luces. Esto lo preparamos también para motivar a la gente y resultó muy bien”, señaló el timonel de la ANFP, en alusión a la opción de jugar en el Monumental, dado que el Estadio Nacional sigue en reparaciones.

Finalmente, Pablo Milad fue consultado sobre la situación de Martín Lasarte en La Roja: “Yo creo que uno como presidente siempre, me pasó en los clubes también, uno tiene que apoyar al técnico hasta el final y cuando ellos sienten que uno no lo apoya, también eso transmite hacia los jugadores”.

“Nosotros lo apoyamos, con Martín conversamos mucho, y la esperanza siempre estuvo en él y eso es muy bueno, que el técnico irradie esa motivación y esas ganas de sacar adelante esto”, cerró Milad.