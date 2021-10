Tardó pero llegó: Ben Brereton recibió su trofeo al “Mejor jugador del Mes” en Inglaterra

El gran nivel de Ben Brereton en Inglaterra con Blackburn Rovers llegó a tal punto que fue reconocido por la Championship, la segunda división del fútbol inglés, como el “Mejor jugador del Mes” en septiembre, premio que recibió durante la jornada de este viernes.

Todo considerando que, en cinco partidos por la liga durante ese periodo, el delantero chileno anotó seis goles, entregó una asistencia y lideró los triunfos de su escuadra ante Hull City (2-0) y Cardiff City (5-1).

Además, las buenas actuaciones de “Big Ben” y sus tantos cosechados lo instalaron en la parte alta de la tabla de goleadores del torneo. Actualmente, el seleccionado nacional tiene diez goles y está a cinco del máximo anotador, Aleksandar Mitrović de Fulham, quien tiene 15.

Por si fuera poco, el gran mes de septiembre que tuvo Ben Brereton con Blackburn Rovers lo reflejó en octubre con La Roja en la triple fecha de Clasificatorias, donde volvió a marcar vistiendo la camiseta de Chile en el 2-0 contra Paraguay y en el 3-0 frente a Venezuela.

El delantero chleno y Blackburn Rovers se preparan de cara al siguiente duelo en la Championship, el cual será ante Derby County mañana sábado 30 de octubre a las 11:00 horas de Chile, partido válido por la fecha 15 de la segunda división inglesa.

🏆 He's finally got his hands on it!#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/Bn9RNbgclx pic.twitter.com/p5pbpmRZxp

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 29, 2021