Un incendio forestal en desarrollo se registra durante la tarde de este miércoles en la comuna de Pudahuel, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital, principalmente en la zona norte.

El siniestro afecta una zona con pastizales y abundante vegetación, cercana a empresas, recintos deportivos y algunos locales de hospedaje, lo que activó un amplio despliegue de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, la emergencia fue declarada segunda alarma de incendio forestal, lo que implicó el llamado a refuerzos del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal y otras unidades de apoyo.

Bomberos @CBQN con apoyo de unidad @CBQuilicura trabajan en Emergencia Forestal declarada (2ª Alarma) por fuego en vegetación, Las Lilas y Los Maitenes #Pudahuel. Imágenes vía @SOSAFE_CL pic.twitter.com/hCAyz2Ugvp — Jorge D'Alençon (@j_dalencon) December 24, 2025

El fuego se concentra en un terreno amplio, de carácter agrícola o baldío, ubicado en el sector de Santa Lucía con Las Lilas, a un costado del camino Noviciado, en las cercanías del enlace con Américo Vespucio.

Bomberos trabaja intensamente para evitar la propagación de las llamas hacia sectores habitados, ya que al frente del terreno afectado existe un paño residencial con alrededor de 40 viviendas, indicaron en CHV.

La principal preocupación es que el fuego cruce la calle Santa Lucía y alcance dichas casas, en un contexto marcado por altas temperaturas y posibles rachas de viento, condiciones que favorecen la rápida expansión de este tipo de incendios.

EN DESARROLLO.