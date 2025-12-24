;

Fue campeón de América con La Roja, inició su carrera como DT este año y ahora suma un nuevo desafío en el extranjero

Felipe Gutiérrez fue anunciado como ayudante técnico de Jaime de la Pava en Sport Boys, club de la Primera División de Perú.

Javier Catalán

Foto: @cdls

Foto: @cdls

Tras retirarse hace cerca de un año y medio, Felipe Gutiérrez comenzó su carrera en los bancos, sumando ya diversas experiencias durante la presente temporada.

En primera instancia, fue parte del cuerpo técnico de Cristian Paulucci en Sport Boys de Perú, desde donde luego regresaron a Chile como dupla técnica de Deportes La Serena, etapa en la que no obtuvieron los resultados esperados.

Posteriormente, el “Pipe” decidió separar caminos con el entrenador argentino y asumió su primer desafío como director técnico principal, al mando de Quintero Unido de la Tercera División A, donde estuvo apenas unos meses.

Ahora, el exvolante de la Universidad Católica vuelve a dar un salto en el extranjero y comenzará el 2026 en el mismo lugar y rol con el que inició el 2025.

Esto, porque fue el propio Sport Boys quien anunció a su nuevo cuerpo técnico para la temporada entrante, donde el entrenador será Jaime de la Pava y Felipe Gutiérrez ejercerá como ayudante técnico.

El campeón de América con La Roja llegará al club peruano con la misión de mejorar la campaña realizada en 2025, donde Sport Boys apenas alcanzó la decimoquinta posición en la Primera División.

