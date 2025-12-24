Socios en Miami, rivales en la cancha: los inéditos negocios entre excontroladores de Huachipato y Sartor

Una nueva arista vinculada al fútbol chileno y los conflictos de interés ha salido a la luz en un reportaja de Ciper Chile, esto, tras la histórica sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a la administradora de fondos Sartor. Declaraciones entregadas por Victoriano Cerda y Marcelo Pesce —otrora dueños del club Huachipato— ante el organismo regulador, confirman que ambos mantuvieron millonarios negocios inmobiliarios y créditos con Sartor en Estados Unidos, en paralelo al periodo en que esta empresa controlaba Azul Azul, la concesionaria del club Universidad de Chile.

La investigación de la CMF, que culminó con multas e inhabilidades para ejecutivos de Sartor, citó a declarar a Cerda y Pesce el pasado 9 de abril de 2025. Aunque son los únicos testigos vinculados al fútbol profesional en este proceso, sus testimonios se centraron en las operaciones financieras internacionales que compartieron con la administradora.

Socios en Miami: “One River Point” y créditos millonarios

Según los antecedentes revelados, Sartor financió dos iniciativas de los empresarios en Estados Unidos. La primera fue un proyecto de departamentos de lujo en el Miami Brickell City Centre, y la segunda consistió en la compra de un terreno en la misma ciudad.

Para materializar estas inversiones, Cerda y Pesce solicitaron créditos en 2021 a través de sus sociedades Aco SpA y Ageco SpA a los fondos Táctico Internacional y Sartor Deuda Privada, respectivamente. Pesce detalló que el préstamo con Ageco ascendió a $3.950 millones y el de Aco fue por aproximadamente US$ 1.637.000, pagando altos intereses por ambos. El dinero de estos créditos no pasó por cuentas chilenas, sino que fue transferido directamente a 56 Holdings LLC, una sociedad estadounidense propiedad de los empresarios.

Uno de los proyectos más ambiciosos fue One River Point (hoy Faena Residences), que contemplaba dos torres conectadas por un mirador. Para este fin, se creó la sociedad ORP Partners LLC, donde confluyeron los intereses de ambas partes:

Cerda y Pesce: Aportaron el 20% del capital (US$ 15 millones) a través de Downtown Development LLC.

Aportaron el 20% del capital (US$ 15 millones) a través de Downtown Development LLC. Sartor: Aportó el 37% mediante Downtown Investment LLC.

Revisa también: La empresa que vincula a exdueño de Huachipato con triangulaciones en Sartor AGF

Dudas sobre el control de la “U”

Estos nexos comerciales profundizan las dudas que existían en el medio futbolístico sobre la relación entre los controladores de Huachipato y la dirigencia de Universidad de Chile. Sartor controló Azul Azul entre 2021 y 2024 a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport.

Durante ese periodo, la cercanía entre Cerda, Pesce y Michael Clark (exdirector de Sartor y presidente de Azul Azul), sumada a los frecuentes traspasos de jugadores entre ambos clubes, generó sospechas sobre quiénes eran los verdaderos inversionistas tras la compra de la “U”. Sin embargo, en sus declaraciones ante la CMF, ni Pesce ni Cerda entregaron antecedentes sobre una eventual participación en la administración de Azul Azul. De hecho, solo a Pesce se le preguntó explícitamente si tenía relación con el fondo Tactical Sport, a lo que respondió negativamente; a Cerda no se le consultó sobre esta materia.

Estructura societaria

En su testimonio, Pesce aclaró que utiliza las sociedades Aco SpA y Ageco SpA para invertir en conjunto con Cerda, quien actúa como aval y codeudor solidario en los créditos. Por su parte, Cerda explicó que participa en proyectos en EE.UU. a través de Inversiones Don Luis SpA, la cual tiene vínculos con sociedades como Playa LLC y Nike Capital LLC.

Esta última conecta a Cerda con RVX Assets Management, una firma que gestiona inversiones en paraísos fiscales y donde también figuran Jacques Gliksberg y la familia Kiblisky, actuales dueños de Huachipato tras la venta del club el año pasado.