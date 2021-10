Ronaldinho recalcó su idolatría por Diego Maradona: “Siempre fue un ídolo en mi casa”

Menos de un mes resta para que se cumpla un año desde el fallecimiento de Diego Maradona. En este contexto, el astro brasileño Ronaldinho recalcó su admiración por el histórico jugador argentino, a quien consideró como “un gran amigo”.

“Diego fue una de las personas más importantes para mi carrera futbolística. Siempre fue un ídolo en mi casa. Yo he crecido mirando a Diego, fue mi ídolo y tuve la posibilidad de estar con él muchas veces. Nos quedamos como amigos y siempre fue un placer estar con él”, afirmó “Dinho” en entrevista con Olé.

El exvolante de Barcelona y Milan se refirió también a su gran cercanía con otra figura argentina, Lionel Messi. “Con Leo tenemos una amistad muy buena, muy bonita, muy verdadera, porque desde el inicio siempre fuimos lo que somos, sin inventar nada”, explicó.

“La amistad es esto. No solo con él sino con toda su familia, nos llevamos muy bien. Nosotros somos amigos, no solo compañeros de fútbol. A veces nos quedamos mucho tiempo sin estar cerca del otro y por eso cuando nos encontramos es una sensación de mucha alegría”, relató el brasileño, quien volvió a juntarse con Messi en la previa del triunfo de PSG ante Leipzig por Champions League.

Finalmente, Ronaldinho manifestó su buena relación con la mayoría de las exfiguras del fútbol trasandino. “Me siento querido por los argentinos. Siempre que estoy por Argentina o que me encuentro con argentinos, me he llevado muy bien y tengo que dar las gracias por todo el respeto y el cariño”, complementó.