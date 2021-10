Portland Timbers ganó con asistencia de Felipe Mora y con el golazo del año en la MLS

Durante la noche de este miércoles, Portland Timbers del chileno Felipe Mora volvió a los abrazos en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

La escuadra del delantero nacional superó por 2-0 en calidad de local a San Jose Earthquakes, equipo que dirige Matías Almeyda.

En el primer tiempo, el exatacante de Audax Italiano y Universidad de Chile se lució con una certera asistencia dentro del área rival para que Diego Chará abriera la cuenta al minuto 34.

En la segunda fracción, los dueños de casa ampliaron el marcador con el golazo del año en Estados Unidos. A los 55′, al arquero de San Jose Earthquakes, James Marcinkowski, se le escapó el balón que tenía en las manos, error que fue aprovechado por Dairon Asprilla, quien sorprendió a todos agarrando la esférica en el aire y con una chilena marcó el 2-0 definitivo.

Por su parte, el delantero de la Selección chilena estuvo en cancha hasta el minuto 78, momento en que fue reemplazado por Jaroslaw Niezgoda.

Con este resultado, Portland Timbers de Felipe Mora quedó en el séptimo puesto de la tabla general con 49 puntos. En la próxima fecha de la MLS, hará de visitante contra Real Salt Lake, el miércoles 3 de noviembre a las 23:00 horas de Chile.

