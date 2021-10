Felipe Mora y sus claves para volver la Roja: “Tras la Copa América, me propuse entrenar el doble”

Felipe Mora conversó en los “Incondicionales de la Roja” horas antes de concentrarse con la selección chilena, citación que marca su regreso al “Equipo de Todos”.

“Me ha ido bien en Portland. He podido convertir hartos goles esta temporada, estoy muy feliz de volver a la selección“, expresó en el diálogo con el “Trovador del Gol”, Alberto Jesús López.

El atacante nacional tiene claro que su buena racha en la MLS justificó el que fuera nuevamente convocado por Martín Lasarte. “Siento que estoy en un buen momento gracias a la continuidad que he tenido en el equipo. Eso ha sido fundamental para hacer buenos partidos y anotar (…) Me siento un jugador importante para el equipo”, explicó.

Además, confesó cómo el no haber jugado en Copa América pese a integrar el plantel lo motivó para mostrar un mejor rendimiento en su club.

“Me propuse entrenar el doble, quedarme a trabajar un poco más después de los entrenamientos. Estar en Copa América fue una de las mayores experiencias de mi vida, se aprovecha al máximo”, apuntó Felipe Mora, ya de vuelta en la Roja.

Al respecto, marcó distancias con lo vivido en Brasil, donde no vio minutos por el cuadro nacional. “Estoy en un momento diferente, con mucha confianza, y espero hacerlo bien en la selección. No se dio una conversación con Lasarte de por qué no me puso en cancha, pero no pasa nada”, señaló.

Otras definiciones de Felipe Mora en su regreso a la Roja

El que haya vuelto a ser considerado se justifica también por la falta de goles en la Roja, algo de lo que es consciente el artillero del Portland Timbers.

“Se ha creado algunas opciones en los partidos, es cosa de afinar esos detalles en tres cuartos de cancha porque tenemos grandísimos jugadores. Esperamos hacer goles y ganar los partidos, que es lo que nos hace falta”, planteó Felipe Mora, quien cree que la posición que ocupa la Roja es injusta.

“Chile ha merecido más puntos. Con Bolivia se llegó mucho y no pudimos convertir, por ejemplo. Hay resultados en las clasificatorias que no esperas. Esta fecha va a ser clave, hay que lograr la mayor cantidad de puntos posibles porque el Mundial está a la vuelta de la esquina”, profundizó el delantero de 28 años.

Por lo mismo, el formado en Audax Italiano espera por tener su oportunidad en esta triple fecha clasificatoria. “Trabajo para estar en la selección. Cuando me toque tengo que estar preparado y aprovechar el momento al máximo, aportar mi granito de arena“, sentenció el atacante.

Al cierre de la conversación en “Incondicionales de la Roja”, Felipe Mora explicitó su deseo de, en el futuro, volver a jugar por Universidad de Chile.

“Me gustaría. La gente me tiene mucho cariño y yo le tengo mucho cariño a la U por todo lo que vivimos juntos. Siempre está la ilusión de volver y volver bien, pelear campeonatos“, cerró el seleccionado nacional.