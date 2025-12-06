;

Servel publica facsímil del voto para la segunda vuelta presidencial 2025

El organismo electoral dio a conocer la papeleta que enfrentarán los votantes el 14 de diciembre.

Verónica Villalobos

Servel publica facsímil del voto para la segunda vuelta presidencial 2025

Servel publica facsímil del voto para la segunda vuelta presidencial 2025 / Oscar Guerra

Santiago

El Servicio Electoral (Servel) presentó el facsímil del voto correspondiente a la segunda vuelta presidencial 2025, que definirá entre la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el abanderado Republicanos-PSC, José Antonio Kast.

La elección se realizará el domingo 14 de diciembre y mantiene su carácter obligatorio para quienes residan en Chile y voluntario para quienes voten desde el extranjero.

El Servel recordó que quienes no sufraguen arriesgan multas que van desde 0,5 UTM hasta 1,5 UTM, es decir, entre $34 mil y $104 mil, salvo que presenten una excusa válida ante el Juzgado de Policía Local correspondiente.

Según el documento publicado, la papeleta conserva el mismo orden y numeración de la primera vuelta: Jeannette Jara figura en primer lugar con el número 2, mientras que José Antonio Kast aparece segundo, con el número 5.

ADN

Para revisar el facsímil y confirmar datos como mesa de votación y designación de vocal, el Servel habilitó la plataforma “consulta.servel.cl”, donde los votantes pueden verificar su información, que debiese coincidir con la utilizada en la primera vuelta.

La publicación del facsímil coincide con los preparativos del debate de Anatel, donde ambos candidatos se enfrentarán nuevamente en la recta final hacia el balotaje, y que se llevará a cabo el 9 de diciembre a las 21:00 horas.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad