Servel publica facsímil del voto para la segunda vuelta presidencial 2025

Santiago

El Servicio Electoral (Servel) presentó el facsímil del voto correspondiente a la segunda vuelta presidencial 2025, que definirá entre la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el abanderado Republicanos-PSC, José Antonio Kast.

La elección se realizará el domingo 14 de diciembre y mantiene su carácter obligatorio para quienes residan en Chile y voluntario para quienes voten desde el extranjero.

El Servel recordó que quienes no sufraguen arriesgan multas que van desde 0,5 UTM hasta 1,5 UTM, es decir, entre $34 mil y $104 mil, salvo que presenten una excusa válida ante el Juzgado de Policía Local correspondiente.

Según el documento publicado, la papeleta conserva el mismo orden y numeración de la primera vuelta: Jeannette Jara figura en primer lugar con el número 2, mientras que José Antonio Kast aparece segundo, con el número 5.

Para revisar el facsímil y confirmar datos como mesa de votación y designación de vocal, el Servel habilitó la plataforma “consulta.servel.cl”, donde los votantes pueden verificar su información, que debiese coincidir con la utilizada en la primera vuelta.

La publicación del facsímil coincide con los preparativos del debate de Anatel, donde ambos candidatos se enfrentarán nuevamente en la recta final hacia el balotaje, y que se llevará a cabo el 9 de diciembre a las 21:00 horas.