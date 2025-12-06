Kim Cattrall se casa por cuarta vez en una íntima ceremonia en Londres

Kim Cattrall, conocida mundialmente por interpretar a Samantha Jones en Sex and the City, volvió a dar el “sí, quiero”.

La actriz, de 69 años, contrajo matrimonio el pasado 4 de diciembre con Russell Thomas, ingeniero en sonido británico, en una ceremonia íntima realizada en el Chelsea Old Town Hall de Londres. El enlace, revelado en exclusiva por People, reunió apenas a 12 invitados entre familiares y amigos cercanos.

La pareja se conoció en 2016, cuando Cattrall ofreció una entrevista a la BBC. Según han contado ambos, la química surgió de manera natural y comenzaron a seguirse en redes sociales. Con el tiempo, el vínculo se fortaleció hasta que Thomas viajó a Vancouver para visitarla, un gesto que la actriz calificó como “valiente” y decisivo para iniciar su relación.

En los años siguientes, Cattrall relató a distintos medios que se sentía profundamente cómoda con Thomas, destacando su sentido del humor y la conexión espontánea que lograron desde el inicio.

People describe la boda como un evento discreto, centrado en la autenticidad y la cercanía, reflejando el estilo de vida compartido por ambos.

Las fotografías del enlace muestran a la pareja besándose y compartiendo miradas cómplices. Cattrall lució un elegante traje de Dior, escogido por su histórica estilista Patricia Field, acompañado de un sombrero creado por Philip Treacy y guantes Cornelia James, accesorios que rápidamente se viralizaron en redes sociales.