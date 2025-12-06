Kim Cattrall se casa por cuarta vez en una íntima ceremonia en Londres
La actriz de Sex and the City contrajo matrimonio con Russell Thomas en un sobrio enlace al que asistieron solo 12 invitados, una celebración marcada por la privacidad y la complicidad de la pareja.
Kim Cattrall, conocida mundialmente por interpretar a Samantha Jones en Sex and the City, volvió a dar el “sí, quiero”.
La actriz, de 69 años, contrajo matrimonio el pasado 4 de diciembre con Russell Thomas, ingeniero en sonido británico, en una ceremonia íntima realizada en el Chelsea Old Town Hall de Londres. El enlace, revelado en exclusiva por People, reunió apenas a 12 invitados entre familiares y amigos cercanos.
La pareja se conoció en 2016, cuando Cattrall ofreció una entrevista a la BBC. Según han contado ambos, la química surgió de manera natural y comenzaron a seguirse en redes sociales. Con el tiempo, el vínculo se fortaleció hasta que Thomas viajó a Vancouver para visitarla, un gesto que la actriz calificó como “valiente” y decisivo para iniciar su relación.
En los años siguientes, Cattrall relató a distintos medios que se sentía profundamente cómoda con Thomas, destacando su sentido del humor y la conexión espontánea que lograron desde el inicio.
People describe la boda como un evento discreto, centrado en la autenticidad y la cercanía, reflejando el estilo de vida compartido por ambos.
Las fotografías del enlace muestran a la pareja besándose y compartiendo miradas cómplices. Cattrall lució un elegante traje de Dior, escogido por su histórica estilista Patricia Field, acompañado de un sombrero creado por Philip Treacy y guantes Cornelia James, accesorios que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
