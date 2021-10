Cristián Zavala: “Le pedí al club que si llegaba alguna oferta no me dijeran para terminar bien el torneo”

Fue la figura del pasado fin de semana en el sólido triunfo de Deportes Melipilla sobre la Universidad de Chile y por ello fue premiado por ADN Deportes. Cristián Zavala le marcó un golazo a los azules y dio la asistencia para el segundo tanto de los “potros”.

El delantero de Deportes Melipilla conversó con ADN Deportes y dijo que “con el triunfo ante O’Higgins nos llenamos de confianza y al partido con la Universidad de Chile fuimos convencidos de que nos teníamos que llevar algo, y así fue”, dijo.

Sobre su juego, Zavala sostuvo que “me favorece harto lo que hace el profe (Cristián) Arán. Me buscan harto, en las contras somos letales, por lo que me siento super cómodo con la forma de juego del profe”, esgrimió.

Respecto a su buena campaña en el torneo, Cristián Zavala sostuvo que “me las estoy creyendo todas. Hablo harto con Mathías (Vidangossy), soy el máximo centrador de la categoría y él me decía que encarara hacia dentro, me cambió el punto de vista y me he sentido super bien”, explicó.

Al cierre y sobre la posibilidad de partir de Deportes Melipilla, el ariete dijo que “hoy día estoy en Deportes Melipilla, y le pedí al club que si llegaba algo no me dijeran nada para terminar bien el torneo con Melipilla y después de eso ver que pasará conmigo”, finalizó el delantero.