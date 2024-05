Marcelo Díaz y las provocaciones de Nicolás Castillo: “Cada uno es responsable de sus acciones”

Marcelo Díaz, capitán de la Universidad de Chile, comentó este sábado por la noche la caída de su equipo ante la UC en el Estadio Nacional, derrota que aún lo sigue dejando como sólidos punteros del torneo.

El volante sostuvo que “son partidos que se definen por detalles y nosotros no supimos empatar, nos vamos con las manos vacías”, aseveró.

Respecto a la celebración del gol de Fernando Zampedri, comentó que “haciendo un gol así, yo capaz que agarro el banderín, me doy una vuelta por el estadio celebrando, cada uno celebra de la forma que quiere, yo por lo menos no puedo decir nada, porque ha sido un golazo”, esgrimió.

Lejos de caer en la misma ordinariez que hizo Nicolás Castillo, Marcelo Díaz le mandó un mensaje al ariete: “cada uno es responsable de sus acciones, se los dije a ellos ‘nos ganaron bien, vayan a celebrar’, pero estas cosas no las tenemos que ver nosotros, ya jugaremos devuelta, nos queda un partido jugando de visita con ellos y donde tenemos que ganar”.

“Por eso yo siempre voy con el mensaje de la seguridad y del respeto por sobre todas las cosas, tanto en la victoria como en la derrota, hoy por lo mismo perdemos y nos despedimos de la gente porque les merecemos un respeto”, complementó el mediocampista.

Al finalizar, analizó la sorpresiva lesión de Ignacio Tapia en el calentamiento: “fue sorpresivo para nosotros, no sabíamos, pero es algo que ya hablamos en la interna, que va a quedar ahí. No puede pasar con nadie, somos jugadores de fútbol, somos grandes y debemos respetarnos y cuidarnos, lo que tengamos que decir, lo haremos en la interna, no pasa nada”, cerró.