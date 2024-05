“Pude haber muerto o haber quedado inválido”: Claudio Palma relató grave accidente del que zafó con vida

Iba camino a su trabajo. Y, en una de esas nefastas vueltas del destino, Claudio Palma fue alcanzado por otro auto la tarde del miércoles.

Un choque grave, que dejó como pérdida total el automóvil que manejaba, un Wolkswagen Golf del año 2015, propiedad de su hijo Felipe.

“Gracias a Dios se reventaron los airbags. Ese auto antiguo me salvó”, dijo sobre el vehículo, que comenzó a usar meses atrás por miedo a los portonazos.

Tras el hecho, del que afortunadamente escapó con vida y sin heridas de gravedad, el relator volvió este sábado al estadio, para ser parte de la transmisión del Superclásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Y ahí reflexionó sobre el peligroso incidente. “Hay una angustia de eso que todos sabemos y que incluso son frases cliché: estamos acá prestados y de un momento a otro te puede cambiar la vida”, dijo a Las últimas Noticias.

La salvada de Claudio Palma

El rostro de TNT Sports indicó que, desde el choque, “ando perseguido. Ayer un amigo me llevó a hacer unos trámites y apenas nos asomábamos a una esquina me daba vuelta. Pero es un proceso que quiero pasar trabajando, haciendo lo mío. Si me quedo en casa es peor”.

Y agregó que “ahora entiendo e imagino lo que se debe sentir al perder un ser querido en un accidente de tránsito. Todo es fuerte, doloroso, impactante y uno queda con esa angustia”.

Posterior a esto, indicó que “por suerte estoy bien, no tengo mayores dolores. Pero es inevitable pensar en que me pude haber muerto o haber quedado inválido. Es fuerte eso. Pero hay que seguir. Yo soy muy creyente. No sé si me salvaron los airbags, creo que me salvó el de arriba”.

De esta forma, Claudio Palma reflexionó respecto a su accidente. El mismo que mantuvo a varios muy preocupados por su salud y del que, afortunadamente, salió sin mayores problemas.