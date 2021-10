Sampaoli reconoció su poca relación con Messi en la previa del Marsella-PSG: “No he tenido contacto con él”

Jorge Sampaoli, entrenador del Olympique de Marsella, volverá a encontrarse con Lionel Messi este domingo, en el duelo entre su escuadra y el PSG por la fecha 11 de la Ligue 1 de Francia.

En la previa del partido, el exDT de Chile habló en conferencia de prensa y se refirió a su poca relación el astro trasandino desde que lo dirigió en la Selección Argentina.

“Con respecto a Leo, no he tenido contacto con él. Solamente en el tiempo que compartimos el vestuario”, reconoció el extécnico de Universidad de Chile.

El caldense señaló además que “no me tocó lamentablemente un contexto para disfrutarlo un poco más. Verlo de nuevo en la cancha es una alegría y enfrentarlo es una dificultad, porque tiene la capacidad de dañarte en el momento que no lo esperas”.

En cuanto a cómo neutralizar al exBarcelona, Sampaoli mencionó que “a Leo me tocó enfrentarlo y dirigirlo. Sabemos muy bien que ese tipo de jugadores, siendo el mejor del mundo, es muy difícil saber cómo controlar semejante creatividad. Será cuestión de minimizar las capacidades individuales del rival desde nuestro juego. Intentar tener la posibilidad de que él esté muy lejos del arco nuestro”.

“Si está cerca, todos sabemos que tiene la capacidad de hacernos mucho daño. La mejor forma de detener a un jugador así es controlando el juego”, agregó el estratega.

Olympique de Marsella y PSG se medirán este domingo 24 de octubre desde las 15:45 horas en Stade Vélodrome por la fecha 11 de la Ligue 1 de Francia.

Los parisinos marchan punteros en el torneo con 27 puntos, mientras que los dirigidos por Sampaoli están en el tercer puesto con 17 unidades.