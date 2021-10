Manuel Pellegrini a corazón abierto: “Para mí el dinero no es lo más importante en esta profesión”

Manuel Pellegrini, el entrenador chileno del Betis, no es muy dado a tratar con largueza con la prensa. Por eso ha sido muy destacada una larga entrevista que dio al Diario de Sevilla y que fue publicada este martes 12 de octubre.

En la extensa nota, el técnico nacional de 68 años respondió sinceramente a varias consultas.

“Todo lo que sea aspecto a futuro tiene que estar unido a una serie de factores que el tiempo lo dirá”.

“No estoy preocupado en este momento de renovar mi contrato aprovechando este momento importante”, dijo el DT, quien llegó al Betis en julio de 2020 por tres temporadas.

Es que como al equipo albiverde le ha ido bien con él, la prensa hispana adelantó que el club busca renovarlo con rapidez pese a que aún no cumple la mitad del contrato.

“Por suerte en esta profesión para mí el dinero no es lo más importante. Estoy contento en el Betis, pero mi continuidad depende de que uno esté feliz como técnico y de lo que haga la institución”.

“(Renovar) no es un tema prioritario en este momento. Soy feliz y no tengo intención ni estoy buscando alternativas para irme a otro lado. No me lo planteo”, añadió Manuel Pellegrini.

Manuel Pellegrini sobre Chile y su estilo de juego

Sobre la constante posibilidad de en algún momento convertirse en seleccionador de Chile, el jefe del arquero Claudio Bravo en el Betis precisó que “lo he dicho muchas veces, no comparo a mi país con un club”.

“Pero mientras tenga la alternativa de dirigir clubes, voy a dirigir clubes… Es mi país, no quiero fracasar. Si no tengo una directiva que crea que (hay un proyecto) correcto para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen”.

“Me encantaría mejorar al fútbol chileno, no en el sentido de ir a un Mundial, que es un reflejo, sino que con un programa de desarrollo”.

Respecto de su filosofíía de juego, Manuel Pellegrini declaró que “lo primero es ganar. Si uno juega bien pero no ganó, por algo no ganó. Para mí, jugar bien es ganar”.

“Hay distintas manera de ganar. Mientras más volumen ofensivo creemos, más contento quedo. Mientras menos ocasiones te generen en campo propio, más sólido eres defensivamente”.

Sus influencias

Y cuando le preguntaron sobre sus influencias, Manuel Pellegini contó que Fernando Riera “fue influyente en mi persona en la parte de conducir un grupo, en los detalles de la disciplina y en cómo funciona un club. Él dirigía al Benfica de Eusebio”.

“Tuvo una gran influencia en cuanto lo que es la imagen de un técnico, cómo se conduce un grupo y cómo se exige a una institución para que la parte deportiva pueda funcionar”.

El entrenador chileno dijo que “en 14 años como jugador con casi 500 partidos en primera (de 1973 a 1986 en Universidad de Chile) aprendí de muchos técnicos”.

“Trato de ser una persona que aprende todos los días distintas cosas. Si uno cree que sabe de todo, el fracaso viene cerca”.

Los desafíos

“No solo el fútbol forma parte de mi persona. El desafío personal también. De chico me han gustado los desafíos. En el fútbol mi vida ha sido tomarlos, y la parte más puntual de mi carrera fue cuando acabé con el Real Madrid“.

“Tuve muchas ofertas de diferentes clubes, a lo mejor a un nivel más alto, pero me llegó el Málaga, hablé con ellos, vi sus intenciones y lo tomé como desafío. Ir allí pudo ser una de las mejores decisiones de mi vida”.

“No me arrepiento para nada de lo que he hecho y no hay ninguna etapa en mi carrera que me la saltaría”.

“Estuve 22 años fuera de Chile y el único equipo en el que no acabé, en el segundo año que no lo pude hacer bien, fue el West Ham United”.

“Dirigir 22 años seguidos no es fácil. Y mientras yo tenga un desafío la edad no importa”, cerró Manuel Pellegrini.