Fernando Zampedri va por su sexto consecutivo: ¿Quién ha sido el máximo goleador del Campeonato Nacional en más ocasiones?

Si mantiene su ventaja de dos goles sobre Leonardo Valencia, el “Toro” igualaría un registro conseguido por una leyenda del fútbol chileno.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este viernes recién pasado se dio inicio a la última fecha del Campeonato Nacional 2025 y, si bien hay muchos equipos que aún definen su futuro, otros afrontarán sus partidos sin mayores preocupaciones en lo colectivo.

Uno de esos casos es el de Universidad Católica, que con solo un empate ante Unión La Calera aseguraría el cupo “Chile 2” para la Copa Libertadores. Sin embargo, más allá del objetivo grupal, hay un récord personal que los cruzados buscarán defender.

Se trata de Fernando Zampedri, quien con 16 conquistas podría convertirse en el hexagoleador de Primera División. Si bien es un registro impresionante, esto no lo convierte, por ahora, en el jugador que más veces ha terminado como máximo artillero del torneo.

Si logra mantener su distancia sobre Leonardo Valencia, su más cercano perseguidor con 14 anotaciones, recién igualaría a Esteban Paredes como el futbolista con más títulos de goleador en el Campeonato Nacional.

El actual gerente deportivo de Santiago Morning se consagró máximo anotador por primera vez en el Apertura 2009 con el “Chago” (17 goles). Posteriormente, ya en Colo Colo, lo logró en el Clausura 2011 (14 goles), Apertura y Clausura 2014 (16 y 12 goles), Clausura 2015 (11 goles) y en el campeonato largo de 2018 (19 goles).

Eso sí, en el caso de Zampedri, sería el primero en conseguirlo en ediciones consecutivas, proclamándose como el mejor anotador desde 2020 hasta la actualidad.

