Mujer detenida tras repeler asalto con arma de fogueo modificada en El Bosque

Una violenta madrugada se vivió en el Pasaje Los Guindos, en la comuna de El Bosque, donde una joven fue atacada por cinco desconocidos que irrumpieron en su vivienda.

Los gritos alertaron a su madre, quien también resultó herida tras ser agredida por los delincuentes antes de que escaparan del lugar. Ambas fueron trasladadas a un centro asistencial.

Durante la investigación del OS9 de Carabineros, se determinó que la joven, identificada como D.K.T.S. chilena y sin antecedentes penales, disparó contra los sujetos utilizando un arma de fogueo que había sido modificada para realizar disparos reales. Debido a ello, fue detenida por infracción a la Ley de Control de Armas y quedó a la espera de su segundo control de detención.

El teniente Felipe Cortés explicó el procedimiento, señalando que durante las diligencias por el robo con intimidación “se logró detener a una mujer que mantenía dentro de su inmueble un armamento de fogueo adaptado para el disparo, simulando ser un arma semiautomática”, agregando que fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Entre la evidencia incautada se encontraron dos DVR, un arma de fogueo tipo mini Uzi calibre .380 adaptada para el disparo, un cargador con un cartucho del mismo calibre, una caja para transportar 50 cartuchos y un teléfono celular.