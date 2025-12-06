;

Peregrinación a Lo Vásquez: autoridades refuerzan medidas de seguridad y autocuidado

Las autoridades activaron un amplio operativo por la masiva peregrinación, reforzando las medidas de autocuidado ante el cierre de rutas, las altas temperaturas y el intenso flujo de caminantes que se espera durante la jornada.

Verónica Villalobos

Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN RIOS

Santiago

La tradicional peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, que cada año convoca a más de un millón de fieles, se realizará este lunes 8 de diciembre en la región de Valparaíso.

Para resguardar la seguridad de los asistentes, las autoridades activaron un amplio plan de contingencia que incluye el cierre total de la Ruta 68 y recomendaciones de autocuidado ante las altas temperaturas y las extensas caminatas propias de la jornada.

El tránsito estará suspendido desde el domingo 7 a las 16:00 horas en dirección a Valparaíso y desde las 17:00 hacia Santiago, con una reapertura parcial el lunes 8 a las 08:00 horas y total estimada a las 22:00 del mismo día.

El corte abarcará desde el Enlace Vespucio (km 6,2) hasta el Paso Superior Curauma (km 96,8), por lo que se sugirió usar vías alternativas como Los Libertadores, Ruta 5 Norte, Ruta 60 CH, F-90, F-50 y las cuestas Barriga, Zapata y Lo Prado.

En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas proyectó la salida de cerca de 420 mil vehículos durante el fin de semana largo, mientras que el Ministerio de Transportes anticipó alrededor de 14 mil salidas de buses. En los sectores de Ciudad de Los Valles, Placilla y Curauma, los accesos estarán restringidos a residentes debidamente acreditados.

La Seremi de Salud de Valparaíso reiteró el llamado al autocuidado, destacando la importancia de la hidratación, el uso de protector solar sobre factor 30, prendas ligeras y elementos como gorros o lentes de sol.

El seremi (s) Carlos Zamora Rojas recomendó evitar que niños, embarazadas y personas con patologías participen de la caminata, y recordó que quienes lo hagan deben mantener sus tratamientos. Los asistentes contarán con puntos de salud habilitados por el Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio.

Entre las principales recomendaciones se enfatiza evitar la exposición solar entre las 11:00 y 16:00 horas, beber agua constantemente, consumir alimentos solo en locales autorizados y usar implementos de protección si se viaja en bicicleta. Para resolver dudas, está disponible Salud Responde en el 600 360 7777.

