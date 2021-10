El mejor de la Championship: Ben Brereton es destacado como el jugador del mes en la segunda división inglesa

Ben Brereton volvió a vestir la camiseta de la Selección chilena este jueves pero no pudo festejar un triunfo ante Perú, sin embargo, el delantero nacional recibió una buena noticia desde la EFL Championship, segunda división del fútbol inglés.

Cada 30 días el campeonato destaca al jugador del mes, y en esta ocasión, eligió al chileno como el mejor futbolista de septiembre, periodo en el cual anotó seis tantos.

El atacante de La Roja fue la gran figura del Blackburn Rovers en los últimos partidos, donde estuvo encendido marcando goles, gracias a aquello se posicionó como líder en la tabla de goleadores con diez anotaciones, compartiendo el lugar con Aleksandar Mitrovic, artillero del Fulham, tiene la misma cantidad de goles.

Tan buenas fueron las actuaciones de “Big Ben” en septiembre, que incluso su propio club lo destacó como el jugador del mes en el equipo, esto tras una votación que realizaron los hinchas del Blackburn Rovers.

Mediante una encuesta realizada por el elenco inglés en su cuenta oficial de Twitter, el delantero nacional arrasó en los votos con más del 90% de las preferencias por sobre sus otros compañeros candidatos: Daniel Ayala, Harry Pickering y Thomas Kaminski.

Ahora, Ben Brereton intenta demostrar su buen presente en EFL Championship con la camiseta de la Selección chilena, donde no pudo anotar frente Perú, pero tiene dos partidos más por delante con La Roja en esta triple fecha de Clasificatorias correspondiente a octubre.

En la próxima fecha, Chile deberá recibir a Paraguay en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Aquel encuentro será el domingo 10 de octubre desde las 21:00 horas.

🔥 #Rovers' red hot Chilean!

With 6⃣ goals in September, @benbreo is the #SkyBetChampionship Player of the Month!#EFL | @Rovers pic.twitter.com/nsvEVPVWP1

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) October 8, 2021