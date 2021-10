Ben Brereton fue escogido jugador del mes en Blackburn Rovers y podrá jugar los tres partidos de Clasificatorias

Ben Brereton, quien vive un presente espectacular en el Blackburn Rovers, arribó a Chile el pasado domingo para unirse al plantel de La Roja de cara a la triple fecha de Clasificatorias.

El delantero vuelve a integrarse a la Selección chilena tras conseguir tremendas actuaciones con su club en la EFL Championship, certamen en el cual “Big Ben” se ha destacado como una de las grandes figuras.

En lo últimos tres partidos disputados con su escuadra, el chileno-británico ha anotado seis goles y se consolida como líder en la tabla de goleadores del campeonato inglés con diez tantos en total.

Tan importante es el momento por el que pasa Ben Brereton que los propios hinchas Blackburn Rovers lo escogieron como el “Jugador Del Mes” correspondiente a septiembre.

Mediante una encuesta realizada por el club en su cuenta oficial de Twitter, el atacante nacional arrasó en los votos con más del 90% de las preferencias por sobre sus otros compañeros candidatos: Daniel Ayala, Harry Pickering y Thomas Kaminski.

Las buenas noticias para Ben Brereton no paran, puesto que durante este lunes el Blackburn Rovers confirmó que el delantero podrá jugar los tres partidos con La Roja en la triple fecha de Clasificatorias.

“Luego de un cambio en las restricciones de la ‘lista roja’, el jugador de 22 años, que anotó su décimo gol de campeonato de la temporada contra Blackpool el sábado, ahora permanecerá en Sudamérica para el último partido de Chile contra Venezuela el 10 de octubre. antes de regresar a Inglaterra”, informó el cuadro inglés.

En conversación con los Rovers, el propio atacante expresó su alegría por retornar al plantel de la Selección chilena. “Estoy contento de poder jugar los tres partidos de Eliminatorias. Con Chile necesitamos victorias para clasificar al Mundial. Tenemos un buen equipo, un buen DT y creo que podemos conseguirlas”, señaló.

🏆 With over 90% of the vote, you have selected @benbreo as your September @RecoveriteAu Player of the Month!

❄️🔥#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/3pAt1Ke2Ui

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 3, 2021