Ben Brereton confesó uno de sus máximos desafíos en la Selección chilena: “Estoy luchando para aprender el español”

Luego de su aparición en la Copa América 2021 con Chile, Ben Brereton volverá a defender la camiseta de la Selección chilena en esta triple fecha de Clasificatorias de octubre. El delantero llega con confianza por el gran momento futbolístico que vive, pero aún sigue trabajando para alcanzar una de sus metas: hablar español.

“Todavía estoy luchando un poco para aprender el español, para ser honesto. Mi novia y yo estamos trabajando con un tutor que nos está enseñando cómo se habla el idioma en Chile. Es difícil, pero lo estamos logrando”, confesó el atacante nacional en entrevista con The Sun.

Con respecto a su evolución como jugador desde que debutó en La Roja, “Big Ben” aseguró que “ahora estoy más duro, más físico y más seguro. Creo que he aprendido del juego sudamericano y eso se nota en la forma en que estoy consiguiendo goles”.

Además, Ben Brereton expresó toda la felicidad que sígnica para él defender a Chile. “Las experiencias que he tenido han sido increíbles, como hacer esos comerciales y jugar con grandes estrellas. Estoy orgulloso de poder representar ahora el lado de la familia de mi madre”, mencionó.

Pese al reconocimiento que ha tenido el ariete de 22 años en el mundo del fútbol, aseguró que no pierde la cabeza y es un agradecido. “También estoy orgulloso de ser de Stoke y jugar para Blackburn. Sigo siendo uno de los muchachos, no olvido de dónde vengo y lo duro que he trabajado para llegar a donde estoy”.

