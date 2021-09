Walter Montillo espera que la “U” rompa la “maldición” ante Colo Colo en el Clásico

Walter Montillo se fue de Universidad de Chile hace siete meses, lo que coincidió con su retiro del fútbol profesional.

El exvolante de 37 años jugó su último partido el 13 de febrero pasado, en la victoria estudiantil sobre Antofagasta por 3-1 en el Estadio Nacional. Se fue a Argentina pero sigue muy pendiente de la “U”.

Por eso Walter Montillo está expectante de cara al Clásico que Universidad de Chile animará con Colo Colo desde este domingo 26 de septiembre, a contar de las 16:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

Y ahora se refirio al hecho de que los azules no vencen a Colo Colo desde hace más de ocho años, cuando con el argentino Darío Franco como técnico la “U” se impuso por 3-2 el 5 de mayo de 2013 en el Estadio Nacional

“Siempre intenté acompañar a la “U” desde que me fui de ahí en 2010, y sigo pendiente. Ojalá se pueda romper la maldición (ante Colo Colo)”.

“Es tan simple como jugar mejor que el otro equipo. Ojalá puedan hacer su mejor partido y quedarse con los tres puntos“, declaró Walter Montillo en un Live de Instagram de la AFP Plan Vital.

Loas de Walter Montillo a los técnicos Esteban Valencia y Gustavo Quinteros

Walter Montillo señaló que Universidad de Chile “está teniendo una linda estructura” y que con solidez en la defensa “hay medio partido ganado”.

El retirado mediocamposta además le brindó elogios al trabajo de Esteban Valencia como entrenador luego de la salida del venezolano Rafael Dudamel en junio pasado.

“La “U” tiene un técnico que conoce la idiosincracia del club y entiende a los jugadores. Hay un equipo con más dinámica y ojala le vaya muy bien“, comentó.

Walter Montillo se refirió además a Colo Colo, que según él “ha mejorado muchísimo”.

“Es que cuando juegas en un momento para no irte a la B, es muy difícil. Y si no tienes planteles amplios, es complicado todavía, es distinto. La mente juega, no es solo fútbol”.

“Ahora de la mano del entrenador (Gustavo Quinteoros), Colo Colo está firme allá arriba y se lo merece”.