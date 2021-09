Leo Rodríguez en la previa del Superclásico: “La U es perjudicada porque nosotros en el Estadio Nacional somos locales”

Este fin de semana el Torneo Nacional volverá a la acción tras el receso por las Fiestas Patrias y el encuentro más importante de la fecha lo disputarán la Universidad de Chile y Colo Colo por la versión 190 del Superclásico del fútbol chileno. En la previa, Leo Rodríguez comentó lo que será el duelo entre azules y albos.

El histórico volante de los universitarios conversó con Los Tenores de la Tarde en ADN Deportes, y adelantó lo que será el duelo ante el equipo de Gustavo Quinteros

“La U ha tenido un proceso desde inicio de año complicado porque se confirmó un plantel bajo el período de entrenador con (Rafael) Dudamel. Se confirmó un plantel para jugar de una determinada manera. Esteban (Valencia) le dio mayor lugar a los chicos que conoce”, partió diciendo.

Sobre el cambio de entrenador que tuvieron los azules, Leo Rodríguez aseveró que “la U se transformó en un plantel numeroso. Estaban (Valencia) le ha dado espacio a jugadores que con (Rafael) Dudamel no tenían espacio. Había un ambiente hostil con Dudamel y la presencia de Rafael generaba rechazo, más allá de los resultados que nunca llegaron”, aseguró.

Respecto a la localía de los azules en el Estadio El Teniente de Rancagua, el exvolante de los universitarios dijo que “la U en estas situaciones es netamente perjudicado. Todos los fines de semana juega de visitante, agarrar el bus, viajar dos horas, estar en un camarín que no conoce, es complicado”, sostuvo.

“En la pelea por el título, la U es perjudicada porque nosotros en el Nacional somos locales, es nuestra casa, nuestro vestuario y la gente de la U está acostumbrada en Ñuñoa. Ir a jugar a Rancagua no es lo más cómodo”, complementó Leo Rodríguez.

Leo Rodríguez: La situación de su hijo y Larrivey

En la conversación, al exvolante le consultaron sobre el desempeño de su hijo, Thomas Rodríguez, quien no ha tenido muchos minutos en cancha con Esteban Valencia como entrenador.

“Thomas llegó a la U después de un gran año en Calera. Fue subcampeón, nominado a la Roja, hizo goles, tuvo asistencias, llegó por pedido de Dudamel, pero la verdad es que jugó tres partidos de titular con Rafael y uno con Esteban”, esgrimió.

Agregó que “el entrenador por ahí prefiere respaldar a otros jugadores. Un futbolista para poder rendir necesita continuidad. Lamentablemente Thomas ha podido jugar poco, se le ha hecho difícil y tendrá que esperar su oportunidad”, dijo.

Sobre la renovación de Joaquín Larrivey, Leo Rodríguez aseveró que “es un futbolista que los números hablan por si solos, es difícil no renovarle. Me da la sensación de que se ha ganado la renovación. Ha sido un año complejo en cuanto a las decisiones a nivel institucional, han hecho las cosas bien y creo que hay una intención de renovación, seguramente se sentarán a conversar y creo que la dirigencia quiere que el jugador se quede“, comentó.

Al finalizar, tuvo palabras para la llegada de Javier Castrilli como jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP “es una persona que en este país a algunos les puede gusta y a otros no. No es una persona corrupta, es sumamente confiable. El VAR es un sistema que si no se maneja con trasparencia puede ser muy corrupto. Él marcó un antes y después en el referato argentino, así que la elección es más que válida“, cerró Leo Rodríguez.

¿Dónde y cuándo ver Universidad de Chile vs Colo Colo?

El partido más importante del fútbol chileno arrancará a las 16:30 horas del próximo domingo 26 de septiembre en el Estadio Bicentenario El Teniente, y tú lo podrás escuchar y seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes, así como todo el resto de la jornada 22 del campeonato nacional.