Esteban Valencia ya piensa en el Superclásico: “Uno no puede entrar a la cancha con la carga de la historia”

El técnico de Universidad de Chile, Esteban Valencia, analizó su presente dirigiendo a la Universidad de Chile y puso su foco en un desafío importante como el Ssuperclásico ante Colo Colo en un par de semanas más,

“Para nosotros es un lindo desafío, tremendo, porque entendemos que tenemos la responsabilidad de estar a la altura de lo que es ese partido“, aseguró en conversación con La Tercera.

“Lo vamos a jugar con el objetivo de ganar, porque uno no puede entrar a la cancha con la carga de la historia o la estadística. Eso está para romperse”, sostuvo Esteban Valencia de cara al Superclásico, al que llegará aún en su rol como “entrenador interino” tras la salida de Rafael Dudamel.

Situación que no incomoda del todo al “Huevito”. “Mientras trabaje acá, uno debe enfrentar los desafíos de la manera más profesional posible. Además, estas situaciones pasan y van a seguir pasando y si uno sigue estando en el club, siempre va a tener la disposición. Pero no porque uno lo busque, sino por que el club te lo pide”, apuntó el ex volante.

Esteban Valencia y los nombres propios más allá del Superclásico

Esteban Valencia se mostró paciente respecto al inminente arribo de Luis Roggero, el nuevo gerente deportivo del club. “Tenemos que esperar a que se complete el cambio y ahí veremos cómo se avanza este nuevo camino institucional”, aseguró.

Más allá de eso, la preocupación del aún entrenador azul pasa por volver a los triunfos el lunes, cuando se enfrenten a Unión Española por la fecha 21. Todo, dice, para avanzar en la meta de clasificar al club a la Copa Libertadores 2022.

Durante la entrevista, el ex futbolista se refirió al presente de uno de los refuerzos que, para muchos hinchas de la U, no ha cumplido las expectativas: Marcelo Cañete. “Lo del “Chelo” es injusto, pues le cargan una mochila muy grande“, apuntó Esteban Valencia respecto a su rol como “reemplazante” de Walter Montillo.

Un escenario que podría repetirse con Joaquín Larrivey, al que Universidad de Chile todavía no le renueva su contrato y que asoma como eje clave para Esteban Valencia pensando en el Superclásico.

“Esas conversaciones y esos acercamientos han existido y uno debe entender que muchas veces se tergiversan ciertas cosas. Aquí lo que menos se puede colocar es una fecha “x” para negociar, pues te puede demandar varios días”, cerró el ex deportista de 49 años.