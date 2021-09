Lionel Scaloni, DT de Argentina: “En ningún momento a nosotros se nos avisó que no podíamos jugar”

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, explicó lo que ocurrió el escándalo que dejó el duelo entre Brasil y Argentina por la triple fecha de Clasificatorias.

Al minuto 6 del primer tiempo, de improviso entraron a la cancha funcionarios de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil para detener a los jugadores trasandinos que vienen de la Premier League por incumplimiento del protocolo de prevención contra el coronavirus del país local.

En este escenario, Scaloni señaló que “sinceramente, no sé que palabra utilizar, me gustaría que la gente en Argentina entienda que en este caso, como entrenador, yo tengo que defender a mi jugadores y si entra gente diciendo que se los querían llevar o deportar, no hay ninguna chance porque en ningún momento a nosotros se nos avisó que no podíamos jugar este partido”.

“No busco ningún culpable, pero es muy triste lo que acaba de pasar, no era el momento para hacerlo. Cuando tuvo que ser una fiesta para todos de disfrutar este partido con los mejores del mundo, termina en esto”, lamentó el estratega de la “Albiceleste”.

Tras la aparición de las autoridades sanitarias de Brasil, Lionel Scaloni mencionó que “el delegado de Conmebol me dijo que nos fuéramos para los vestuarios, eso hicimos, espero que Argentina entienda lo que sucedió. Nos pone muy tristes. Somos los mayores perjudicados en el sentido que queríamos jugar el partido, los de Brasil también, el espectáculo estaba para jugarlo”.

