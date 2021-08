Azul Azul acercó posiciones con Joaquín Larrivey para renovar el contrato del delantero argentino

Once goles en 13 partidos tienen a Joaquín Larrivey como el máximo goleador del Torneo Nacional 2021 y como la gran figura de lo que va de campeonato en la Universidad de Chile.

En ello, el delantero argentino tiene que sentarse a conversar con Azul Azul en el Centro Deportivo Azul para firmar su renovación y pese a que las posiciones estaban un poco alejadas en las últimas semanas, ahora se acercaron un poco más, después de la actuación del trasandino en el “clásico universitario”.

Según información de ADN Deportes, la dirigencia de Azul Azul tiene como prioridad establecer la continuidad de Joaquín Larrivey, y para ello la llegada de Luis Roggiero en septiembre al país, será clave.

Una de las tareas inmediatas que tendrá el nuevo gerente deportivo de los azules será revisar cada una de las renovaciones de contrato que tiene que conversar la U (Ramón Arías, Fernando de Paul, entre otroso), pero la del trasandino será prioridad y para ello las posiciones entre los representantes de Larrivey y la gerencia azul, se acercaron.

Para la mayoría de los hinchas universitarios, la duda es saber si podrán seguir contando con los goles del trasandino, algo que Larrivey comentó: “tengo la ilusión tanto yo como mi familia de seguir un tiempo más acá, estoy trabajando para que eso suceda, pero queda en manos de los dirigentes”, dijo hace algunos días Joaquín Larrivey en conversación con ADN Deportes.

“Tengo claro que voy a seguir jugando porque me siento en un muy buen momento, tengo años de carrera por delante. Obviamente la gente no lo sabe, pero hace 10 años no me pierdo ni un entrenamiento, la balanza mía la tengo clarísima. Si no se da la renovación con la U seguramente se darán otras oportunidades. Mi prioridad es quedarme“, complementó.