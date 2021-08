Joaquín Larrivey y su continuidad en la U: “Tengo la ilusión tanto yo como mi familia de seguir acá”

Once goles en 13 partidos tienen a Joaquín Larrivey como el máximo goleador del Torneo Nacional 2021 y como la gran figura de lo que va de campeonato.

El delantero de la Universidad de Chile conversó con ADN Deportes y entregó detalles de cómo trabajan las jugadas en el CDA: “con el (Marcelo) “Chelo” Morales lo hablo mucho, le exijo que tiene que llegar mucho y cuando no lo hace, lo puteo un poco y le exijo que tire el centro, si no hay nadie, ahí nos tiene que putear a nosotros”, comentó.

“Al inicio de mi carrera en Huracán tuve buenas rachas, en Rayo Vallecano también me tocó. Esta racha me encuentra en un buen momento y los goles sirven para ayudar al equipo a conseguir puntos, contento por lo personal, pero sirve para que el equipo esté con vuelo y peleando arriba”, complementó el ariete.

Respecto al triunfo sobre Universidad Católica, Joaquín Larrivey indicó que: “era muy necesario para todos, para el club, jugadores, hinchas, fue un desahogo. Primero porque hace varios años no teníamos la posibilidad de celebrar ante el clásico rival, pero además por todo lo que se está viviendo al interior del club”, aseveró el argentino.

Joaquín Larrivey y su continuidad en la U

Para la mayoría de los hinchas universitarios, la duda es saber si podrán seguir contando con los goles del trasandino, algo que Larrivey comentó: “tengo la ilusión tanto yo como mi familia de seguir un tiempo más acá, estoy trabajando para que eso suceda, pero queda en manos de los dirigentes”, dijo.

“Tengo claro que voy a seguir jugando porque me siento en un muy buen momento, tengo años de carrera por delante. Obviamente la gente no lo sabe, pero hace 10 años no me pierdo ni un entrenamiento, la balanza mía la tengo clarísima. Si no se da la renovación con la U seguramente se darán otras oportunidades. Mi prioridad es quedarme“, complementó.

El regreso de los hinchas al estadio

Sobre el posible retorno de los hinchas al Estadio Nacional, o a El Teniente donde están haciendo de locales los azules, el goleador sostuvo que: “me acuerdo que cuando arrancamos a jugar no estaba el aforo completo (por el estallido social). Walter (Montillo) siempre me decía que yo no había visto nada de la cancha llena“, dijo Joaquín Larrivey.

“Tengo esa espina clavada de poder disfrutar de toda la gente en la cancha. Es un poco la ilusión que uno tiene para poder disfrutar de eso, ojalá que los protocolos sirvan, y que no nos pongamos en riesgo nadie”, cerró el ariete.