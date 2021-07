Gran escándalo en el Real Madrid por filtración de audios del presidente contra ídolos del club

El Real Madrid está revuelo por la filtración de unos antiguos audios del presidente del club, Florentino Pérez.

En ellos, el dirigente ataca a dos retirados ídolos merengues: el exarquero Íker Casillas y el exdelantero Raúl González.

“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido”.

“Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto”.

“Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”.

Esta es la transcripción de una charla de Florentino Pérez del año 2006, cuando no estaba en la dirigencia del elenco hispano.

El golpe periodístico fue publicado por el diario español “El Confidencial”, y ha copado espacios en todo el planeta.

Hoy, Íker Casillas es embajador del club y vicepresidente de la Fundación Real Madrid, y Raúl González es el entrenador del Real Madrid Castilla.

Contra el que más veces ha jugado por el Real Madrid

Pero los audios de Florentino Pérez no se detienen ahí.

“Los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada”.

“Y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible”.

El máximo dirigente actual del Real Madrid se ensañó con Raúl González, segundo máximo goleador histórico del club y quien más veces ha vestido la camiseta blanca.

Le acusó de “destrozar” a la institución y le calificó como una de las razones para dejar en 2006 la presidencia del club hispanol.

“Es malo, se cree que el Real Madrid es suyo”, dijo Florentino Pérez en 2006 sobre el retirado delantero.

En otros audios, el directivo señaló que el brasileño Ronaldo era “un jeta” (un sinvergüenza), mientras que al brasileño Zinedine Zidane lo calificó como “un magnífico tío”, al igual que al inglés David Beckham.

La defensa de Florentino Pérez

Luego de la publicación, Florentino Pérez entregó su parecer sobre el hecho a través de las redes sociales del club.

“Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por don José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito”.

“Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial“.

“Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen”.

“Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga de Europa”.

“He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar”

