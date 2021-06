Sergio Ramos tras su salida del Real Madrid: “Acepté la oferta del club por un año, pero me dijeron que había caducado”

Una dura noticia recibieron los hinchas del Real Madrid el pasado miércoles, puesto que el referente del club, y ahora excapitán, Sergio Ramos, no seguirá en el cuadro “Merengue”.

Este jueves, el defensor llevó a cabo una conferencia de prensa, donde dejó varias cosas al descubierto, sobre todo respecto a su renovación. “Han pasado muchas cosas. Circunstancias que ocurren en la vida. Lo primero que quiero decir es que nunca me he querido ir“, partió comentando Ramos.

Además explicó que él había aceptado la oferta de un año, pero que desde el Real Madrid le comunicaron que esta había caducado. “En estos últimos meses, el club me hace una oferta de un año con una reducción de salario. Tengo que decir que no había un problema económico. Yo quería dos años y tranquilidad para mi y mi familia. En las últimas charlas, acepto la oferta de un año, pero se me comunica que ya no se podía, que tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado“, aseguró el zaguero.

“Las circunstancias son las que son. He comentado que he aceptado la propuesta que hay encima de la mesa, pero me dicen que ha caducado. Pero estoy orgulloso de lo que he conseguido y de la alianza de estos 16 años. Me quedo con ese sabor”, agregó Sergio Ramos.

Asimismo, indicó que no tendría problemas en fichar nuevamente por el elenco madridista. “Por supuesto. Ha sido la etapa más maravillosa de mi vida. No me he pasado el juego porque esto no ha terminado, pero he conseguido muchísimos títulos. Hubiese firmado una y mil veces. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida“, sostuvo.

Finalmente, Sergio Ramos agradeció a Florentino Pérez por todos los años en el club, y afirmó que “nunca voy a hacer una declaración contra él. En las familias también hay peleas“.

Sergio Ramos se va del Real Madrid con 22 títulos en 16 años: cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, cinco ligas españolas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España, siendo el segundo jugador con más títulos en la historia del Real Madrid.