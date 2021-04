Florentino Pérez salió a defender la Superliga Europea: “Hacemos esto para salvar al fútbol que está en un momento crítico”

El anuncio de la Superliga Europea, creada por doce equipos poderosos, causó impacto a nivel mundial. Es por esto que Florentino Pérez, presidente de Real Madrid y del polémico torneo, salió a explicar las razones para llevar a cabo esta nueva competición.

“El fútbol, como en la vida, tiene que evolucionar y adaptarse a los tiempos que vivimos. La gente ha perdido el interés. Las audiencias bajan y los derechos de televisión también. Todos los clubes estamos arruinados”, señaló Pérez en el programa El Chiringuito.

“El atractivo de que juguemos entre los grandes se valora más en la televisión y se generan más recursos. Hacemos esto para salvar al fútbol que está en un momento crítico”, sostuvo.

“Esto es una pirámide. Si los de arriba tenemos dinero y no lo perdemos, fluye a todos, porque compramos jugadores, somos solidarios, pero sin dinero esto no existe”, declaró el mandamás del Real Madrid.

El empresario español agregó que “habrá 15 equipos que se mantendrán, son los que dan valor, pero la Superliga no es cerrada. Creemos en los méritos de los equipos, que luchen para jugar una competición como esta”.

Además, Florentino Pérez aseguró que “los jugadores que formen parte de la Superliga no se van a quedar sin jugar la Eurocopa o el Mundial. La UEFA no tiene una buena imagen, no tienen que amenazar a nadie, sino dialogar. Ellos han hecho un formato de Champions League que no funciona”.