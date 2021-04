Florentino Pérez no cesa en su obsesión: “Si alguien cree que la Superliga ha muerto, está muy equivocado”

Este miércoles, Atlético Madrid, Inter de Milán, AC Milán y Juventus oficializaron su salida del grupo de equipos que buscaba conformar la Superliga de Europa, idea que nació por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

A la baja de los cuatros equipos, se sumó la salida de las seis escuadras inglesas durante el pasado martes, por lo que la intención de realizar el campeonato se quedó solo con dos equipos, Real Madrid y FC Barcelona: “quizás no hemos sabido explicarnos. Igual en lo que hemos fallado es que no lo hemos presentado bien, explicado bien… no nos han dado la oportunidad de explicarnos. Y es porque no quieren”, comentó Pérez en El Larguero de la Cadena SER.

“Estoy convencido que si no sale esto saldrá una cosa muy parecida.Estoy un poco triste y decepcionado. Llevamos trabajando tras años en este proyecto, que solo consiste en decir qué podemos hacer para luchar contra la situación actual en el futbol. La liga es intocable, y donde hay para sacar algo de dinero es el partido entre semana”, complementó el mandamás del Madrid.

En lo mismo, criticó las duras amenazas que surgieron en diversos lugares por la idea: “nunca he visto una agresividad más grande por parte de la UEFA y de algunas ligas. Fue una cosa orquestada que nos ha sorprendido a todos. Cuando sacamos la noticia, pedimos diálogos con ellos y no nos han contestado. Unas amenazas, unos insultos… como si hubiéramos matado a alguien, o matado el fútbol. Hemos estado trabajando en como salvar el fútbol, porque hay que salvarlo. La gente piensa que no pasa nada, pero sí que pasa. No entiendo esa agresividad”, esgrimió Pérez.

Insistió en que: “el formato de ahora de la Champions está obsoleto y solo tiene interés a partir de los cuartos. Sigue existiendo la Superliga. Ahora el proyecto está en ‘stand-by’. La Juve no se ha ido, y el Milan no se ha ido. Estamos todos juntos y con el Barcelona reflexionando a ver qué se puede hacer”, sostuvo.

Y cerró con la advertencia de que: “si alguien cree que la Superliga ha muerto, está muy equivocado“, cerró el presidente de la Superliga y del Real Madrid.