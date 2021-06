El primer 11 del “Huevo”: La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Recoleta

Tras la salida de Rafael Dudamel, Esteban Valencia asumió la banca de Universidad de Chile para los próximos desafíos del cuadro azul. De cara a la Copa Chile, el entrenador interino tendría definido el equipo titular con el cual hará su estreno en la “U”.

Dentro de las consideraciones del “Huevo”, es dar más rodaje a los formados en casa y muchos canteranos verían acción ante Deportes Recoleta. El tema reglamentario con los tres jugadores sub-21 en cancha y el conocimiento que tiene sobre estos, provoca que Valencia realice algunas modificaciones en relación a lo que armaba Dudamel.

Cristóbal Campos Véliz resguardará el arco de la “U”, no por una situación particular con Fernando De Paul, si no con la necesidad de dar minutos a quien solo ha tenido un solo partido en el primer equipo, el cual fue en Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre en Brasil, en febrero de 2020.

En defensa no habría muchas novedades, ya que la línea de cuatro sería la misma que venía trabajando, con Yonathan Andía como lateral derecho, Osvaldo González y Ramón Arias en la dupla de centrales y el juvenil Marcelo Morales en la posición de lateral izquierdo.

En el mediocampo, Mauricio Morales junto a Camilo Moya serían los volantes de corte y este encuentro marcará el regreso a las canchas de Marcelo Cañete, quien ya superó la lesión. Mientras que en ataque, uno fijo como es el goleador Joaquín Larrivey y por las bandas irían Simón Contreras y el argentino Nahuel Luján.

La primera formación del Esteban Valencia

El probable “11” que prepara el “Huevo” Valencia en “U” sería con: Cristóbal Campos Véliz; Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales; Mauro Morales, Camilo Moya, Marcelo Cañete; Simón Contreras, Joaquín Larrivey y Nahuel Luján.

El partido está programado para este jueves a las 17:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, a la espera de la resolución tras el informe del árbitro Fabían Aracena, quien testificó que Deportes Recoleta protagonizó un error de planilla.