Universidad de Chile vs Deportes Recoleta: El duelo entre capitalinos que saldría de Santiago

Tras el sorteo de la Copa Chile celebrado el pasado martes, se producirá un duelo inédito en la historia del fútbol chileno si de competencia oficial se trata.

Universidad de Chile y Deportes Recoleta se medirán en la segunda fase del certamen, luego que el equipo de la zona norte de Santiago eliminase a San Luis de Quillota venciéndolo por tres goles a uno, logrando así avanzar a la próxima ronda.

Sin embargo, una nueva traba podría aparecer respecto al escenario que albergará el enfrentamiento. En lo que respecta a la U, para el duelo de ida seguirán manteniendo su localía en el Estadio El Teniente de Rancagua y en Copa Chile no será la excepción.

Mientras tanto, en el “Reco” la situación no será fácil, ya que recibir a los universitarios en el Estadio Municipal Leonel Sánchez de la comuna es prácticamente imposible y ya buscan alternativas. No obstante, éstas dependerán de la disponibilidad de algunos recintos en Santiago y si bien una opción es La Pintana, no se descarta que los recoletanos puedan ser anfitriones fuera de la región, pero que también obliga a estar atentos a programaciones y accesibilidad de reductos.

En lo netamente deportivo, la U y Recoleta se enfrentaron el día 14 de mayo a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul. En tres tiempos de 30 minutos, los azules golearon por cinco tantos a dos.